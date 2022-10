Generali Brasil e Systemsat fecham parceria para distribuir novo seguro

A Generali Brasil, em parceria com Systemsat, deu início à comercialização do novo produto. Trata-se de uma modalidade de seguro de Responsabilidade Civil, que irá garantir a indenização de veículos não localizados pelo serviço de rastreamento. A apólice cobrirá uma possível falha na operação de centrais do serviço, a fim de garantir a integridade patrimonial dos clientes destas empresas.

A parceria tem duração prevista de cinco anos. O seguro é acionado após 30 dias do evento de roubo ou furto de um veículo, caso não haja sucesso em localizá-lo. Neste caso, o seguro indenizará o cliente conforme a tabela FIPE ou em até R$60.000,00 para carros e R$15.000,00 para motos. Para chegar a esse valor, a seguradora realiza cálculos com base na tabela FIPE ou no laudo de avaliação do automóvel.

Claudia Lopes, diretora Comercial & Marketing da Generali Brasil, afirma que “o mercado de rastreamento veicular tornou-se uma grande opção para quem possui veículos particulares. Sempre atenta às oportunidades, a seguradora fechou essa parceria com a Systemsat para comercialização do seguro de Responsabilidade Civil que cobre as Centrais nos casos de não localização dos ativos monitorados”.

Revista Apólice