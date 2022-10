Gboex reforça setores estratégicos

Com o intuito de revitalizar sua operação, o Gboex realizou no decorrer deste ano algumas contratações e mudanças para a atuação em diferentes setores da empresa, bem como procedeu algumas alterações internas. As mudanças fazem parte do realinhamento estratégico da empresa, principalmente na área Comercial, na qual ocorreu a maioria das modificações.

Para ampliar a área de desenvolvimento de produtos, foi contratada Letícia Vaz como gerente de Produtos, Projetos e Inteligência de Mercado. Formada em Administração de Empresas e pós-graduação em Gestão das Dinâmicas dos Grupos, ela tem experiência de mais de 20 anos como gestora de áreas técnicas e operacionais no mercado de seguros e previdência. No ramo, também foi empreendedora na assessoria e na consultoria de serviços para seguradoras. “Trata-se de uma importante oportunidade, na qual aprendo mais sobre a ciência das vendas e do marketing. Com ela, também vem a responsabilidade em aliar os conhecimentos técnicos com o desenvolvimento de produtos, para ampliar o portfólio da empresa, e com a gestão de projetos que impulsionem as vendas”, comenta.

Cláudia Mendes Ribeiro assumiu a gerência de Marketing e Comunicação. Ela é graduada em Comunicação Social/Publicidade e Propaganda e possui MBA em Marketing/Comunicação e mais de 25 anos de atuação nas áreas. “Tem sido um grande aprendizado, já que me motiva a ampliar os conhecimentos sobre o cuidado com o cliente, sobre planejamento de vida, sobre o comportamento de diversos públicos, além de ser um privilégio estar junto com uma equipe de excelência, em uma empresa com mais de 100 anos de experiência nesse mercado”, afirma ao comentar sobre seu perfil profissional: analítico e planejador. Para ela, a área deve contribuir com a expertise em ativar dados e técnicas para criar valor para a empresa, criando, também, valor para os envolvidos no negócio.

A Gerência Atuarial está sob a gestão da especialista em Gestão Empresarial Gislane Beatriz de Campos Rodrigues. Graduada em Ciências Atuariais e com curso de extensão em Auditoria Interna, a gerente acumula 35 anos de experiência no segmento de previdência privada aberta e seguro de pessoas. “Meu perfil é técnico e agregador, alinhado com os propósitos da empresa. A meta é formar uma equipe multidisciplinar com foco no compliance e contribuir na alavancagem dos negócios do Gboex”, resume Gislane.

A Gerência Nacional Comercial está sob a responsabilidade de Cíntia Ávila, graduada em Marketing, com extensão em pós-graduação Gestão Comercial de Seguros. A especialista já completou 15 anos no mercado, em empresas nacionais e multinacionais. “Percebo uma oportunidade para poder contribuir com a estruturação dos negócios, com visão macro e estratégica, principalmente por conhecer e apoiar nossas unidades e parceiros de negócios em nível nacional”, analisa.

O Gboex tem atuação nacional, com unidades em diversas regiões do Brasil. As alterações e as contratações das profissionais são proposições do planejamento estratégico, o qual está alinhado aos valores da empresa: de cuidado com o futuro das pessoas.

N.F.

Revista Apólice