FenaSaúde cria Gerência de Prevenção e Combate à Fraudes

A FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar), entidade que representa 14 grupos de planos de saúde, responsáveis por 41% dos beneficiários do mercado, acaba de criar uma Gerência de Prevenção e Combate às Fraudes, tema que vêm ganhando relevância em diversos mercados nos últimos anos, incluindo a saúde suplementar.

A iniciativa tem como objetivo promover ações de combate e prevenção às fraudes no setor, que hoje podem comprometer até R$ 14,5 bilhões anuais dos orçamentos público e privado de saúde, conforme aponta o IES (Instituto Ética Saúde). O valor seria suficiente para construir 1400 hospitais de campanha ou comprar 290 mil respiradores mecânicos.

Esta é mais uma iniciativa da FenaSaúde no sentido de coibir as más práticas no sistema de saúde. A entidade tem intensificado ações como a prática de reuniões com entidades diversas, instituição de grupos de trabalhos para troca de experiências, ações de comunicação e processos judiciais contra fraudadores.

N.F.

