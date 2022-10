A Fairfax, seguradora do Grupo Fairfax Holding, acabou de adotar a solução de averbação de cargas SmartBox, criada pela startup de seguros SmartLoad, agora disponível para os mais de 2 mil transportadores e embarcadores clientes da companhia. O processo agrega ainda mais segurança à mobilidade de carga ao permitir que os motoristas façam a averbação via smartphone e tenham as cargas asseguradas durante toda a jornada, de ponta a ponta.

Usando tecnologias como Machine Learning, na qual os computadores têm a capacidade de aprender por meio associações de diferentes dados, o SmartLoad App permite que já no momento da coleta os motoristas dos transportadores clientes da seguradora escaneiem a Nota Fiscal via aplicativo disponível para Android, realizando então a averbação digital da carga, evitando assim ter trechos de sombra em que a carga esteja exposta a prejuízos e sem cobertura securitária.

O processo de averbação mobile feito por motoristas com apenas alguns cliques, garante a cobertura securitária caso a carga sofra algum sinistro até a chegada no galpão da transportadora para a consolidação, levando ainda mais segurança para o processo. Além disso, com o SmartLoad App, o motorista tem a possibilidade de notificar eventos de sinistro, anexar fotos do veículo e todas as evidências necessárias.

“Contar com um fornecedor parceiro e com soluções tecnológicas diferenciadas é fundamental para o crescimento dos negócios”, afirma Marcello Van Cleef, superintendente da Fairfax.

Sylvio Bispo, CEO e cofundador da SmartLoad e empreendedor com mais de 15 anos de experiência em seguros de transportes, destaca: “Estamos muito animados em poder contribuir com inovação para a carteira de segurados da Fairfax e, principalmente, de podermos juntos construirmos esse legado de integração e simplicidade por meio de alta tecnologia”.



