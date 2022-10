Ezze Seguros patrocina 3º Torneio de Beach Tennis da corretora do Banco ABC

Compartilhar no

A corretora do Banco ABC realizou o 3º Torneio de Beach Tennis na arena Catita Beach, em São Paulo. A Ezze Seguros foi a patrocinadora oficial do evento, firmando ainda mais a sua parceria com o banco.

O encontro entre os parceiros contou com a presença de 80 pessoas, entre elas o CEO da EZZE Seguros, Ríchard Vinhosa; a vice-presidente de Bancassurance, Juliana Fonseca; e o CEO da corretora de seguros do Banco ABC, Luiz Antônio de Assumpção Neto, além de diretores, superintendentes, gerentes de relacionamento do banco e da seguradora.

“Esta iniciativa faz parte de um dos pilares da nossa seguradora que é o foco no relacionamento com os nossos clientes. Queremos, cada vez mais, incentivar e promover práticas relacionadas à saúde e bem-estar junto aos nossos parceiros”, afirmou Juliana.

“É o terceiro evento de Beach Tennis e a adesão aos jogos vem aumentando. O evento é importante para a integração das equipes, além de incentivar a prática de esportes”, ressaltou Neto.

As duplas premiadas do torneio foram Eduardo Pinus e Alexandre Pama De Almeida Brotto; Renata Alabi e Felipe Akkary Rocha; Marcos Roberto Maciel e Hudson Nardi; Fabio Dini Mashiba e Gabriel Cordeiro Barion Abibi; Thiago Mendonça Vieira e Camila Lopes da Costa.

