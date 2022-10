Exalt Saúde chega no mercado para oferecer assessoria aos corretores

A partir de agora, os corretores de seguros interessados em desenvolver suas carteiras na área de benefícios, com foco na venda de planos de saúde e odontológicos, podem contar com uma nova aliada na hora de colocar esse plano em ação: a assessoria Exalt Saúde.

A empresa, fundada em 2021, une conhecimento, inovação e atendimento próximo e humanizado a fim de descomplicar um mercado cada vez mais desafiador, que, além da imensa gama de produtos, apresenta também altos níveis de reajustes financeiros anuais.

“O mercado de saúde é um dos mais carentes quando falamos em atendimento comercial para os corretores. A Exalt Saúde chega, então, para suprir esse gap e ajudar os parceiros a preservarem suas carteiras de clientes, por meio do aumento de portfólio de produtos”, conta Flávia Alves, superintendente Comercial da assessoria.

A história da Exalt Saúde começou com a expertise do Grupo Exalt, que reúne as maiores corretoras em Campinas (SP) e região. Graças ao relacionamento próximo com as principais seguradoras e à ampla experiência comercial, nasceu então a ideia de criar uma assessoria exclusiva em seguros odontológicos e de saúde.

“Nosso papel é analisar a melhor rede de atendimento para os clientes de nossos parceiros e oferecer todo o suporte necessário na negociação. Auxiliamos os corretores desde a cotação e formulação da proposta até a implantação do novo serviço e suporte diferenciado de pós-vendas. Oferecemos, ainda, treinamentos e acesso a um portal exclusivo, que visam contribuir com a eficiência operacional deles”, complementa Flávia.

Inicialmente, a Exalt Saúde focou a sua atuação nos corretores do Grupo Exalt. Porém, nesta nova etapa, a empresa está ampliando a carteira de atendimento para corretores de todas as regiões do Estado de São Paulo. No médio prazo, o objetivo da assessoria é estender os serviços para todo o Brasil.

N.F.

Revista Apólice