Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Desafio de Inovação Unimed. A iniciativa oferece oportunidades para que startups apresentem soluções destinadas ao setor de saúde. O projeto conecta a Tronko, célula de empreendedorismo corporativo e inovação da cooperativa, com startups.

Para o presidente da Unimed Nacional, Luiz Paulo Tostes Coimbra, o projeto permite fortalecer a sinergia com o ecossistema de startups, fomentando, assim, uma cultura de inovação, que ajuda a buscar novas soluções e pensar “fora da caixa”. “As startups têm provocado uma verdadeira transformação no mundo, com seus modelos ágeis de negócio e foco em soluções inovadoras. Queremos que essa energia faça a diferença dentro do setor de saúde, com novos serviços e produtos, mas também com ideias que nos aproximem dos nossos clientes”, afirma o executivo, que revela que um dos 14 projetos finalistas da primeira edição já está sendo implementado. No ano passado, o Desafio recebeu 177 inscrições. As inscrições para o novo ciclo vão até 15 de novembro.

Nesta edição, as startups serão provocadas a propor projetos disruptivos e soluções e tecnologias inovadoras focadas em sete temas: bem-estar (físico e mental), qualidade de vida e medicina preventiva, telemonitoramento e telegerenciamento, adesão e engajamento do paciente ao tratamento, rastreio e diagnóstico precoce, telediagnóstico, longevidade e cuidados 5.0.

Coimbra explica que serão selecionadas as startups com propostas mais aderentes aos temas estabelecidos. Em seguida, serão convidadas a participar do Demoday, quando terão a oportunidade de apresentar o projeto à direção da cooperativa. As startups que apresentarem maior potencial poderão ser convidadas a desenvolver um projeto piloto. “Com base nesse resultado, poderão ser desenvolvidas parcerias entre a Unimed e as startups na forma de prestação de serviços ou de fornecimento de produtos inovadores. Vai depender da maturidade e consistência do projeto”, explica Dante Lopes, head de Inovação, Intraempreendedorismo e Corporate Venture Capital da cooperativa.

Essa sinergia com a comunidade de startups está alinhada ao planejamento da atual direção de investir cada vez mais em inovação. Prova disso é que até o fim do ano, a cooperativa projeta investimento de aproximadamente R$ 75 milhões em tecnologia e novos projetos. Este ano ainda, a Unimed fechou uma parceria com a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), comunidade que reúne mais de 7 mil empresas, para poder monitorar de perto o surgimento de soluções com potencial de impactar o setor de saúde. Também está em fase de planejamento a criação de um fundo de investimento em venture capital que permitiria financiar startups mais maduras.

N.F.

Revista Apólice