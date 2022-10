ENS realiza 72º Exame para Habilitação de Corretores de Seguros

O ano está quase no fim, mas, para quem pretende iniciar uma nova carreira em 2022, ainda há uma oportunidade. Isso porque a ENS (Escola de Negócios e Seguros) realizará, entre 7 e 10 de novembro, o 72º Exame para Habilitação de Corretores de Seguros.

O Exame é uma das maneiras de obter o certificado que permite dar entrada no registro profissional junto à Susep (Superintendência de Seguros Privados). As provas serão online e aplicadas em cinco modalidades: Capitalização; Vida e Previdência; Capitalização e Vida e Previdência; Demais Ramos; e Todos os Ramos.

Candidatos que desejarem aumentar a chance de aprovação poderão fazer curso preparatório da ENS, também online. Os alunos terão videoaulas, tutoria com professores, materiais interativos, e-books e simulados.

Campanha promocional

Para celebrar o Dia do Corretor de Seguros, comemorado em 12 de outubro, a ENS criou uma campanha promocional que concede desconto de 30% no curso preparatório, para matrículas efetuadas até 20 de outubro. Para aproveitar o desconto basta incluir o cupom PREPARAENS30 no momento da inscrição.

Além do benefício, a ENS concede, para alunos do curso preparatório, o abatimento de 50% na taxa de inscrição do Exame, desde que as modalidades sejam as mesmas nos dois programas educacionais. Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice