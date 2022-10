Encontro da THB Brasil ressalta importância dos gestores de riscos

A THB Brasil realizou nesta semana o Encontro de Risk Managers. A abertura do evento, que contou com o apoio da ABGR (Associação Brasileira de Gerência de Riscos), foi realizada pelo presidente da empresa, Felipe Leão de Moura.

O encontro teve a presença de Allan de Azevedo Bernardo, coordenador insurance, risk e claims da Brasil Terminal Portuário; Claudia Gutierrez, assessora da presidência na Luft Logistics; Eduardo Rezende Machado, coordenador de seguros do Grupo Votorantim; Leandro Martinez, CEO da Chubb; e Rafael Nascimento Ferreira, risk manager da KABUM.

Na conversa moderada por Enzo Ferracini, vice-presidente de specialties da THB; e Simone Ramos, superintendente de Portos e Logísticas da THB, os profissionais falaram da importância de ter uma cultura onde o risk manager não é apenas visto como alguém que irá gerenciar o sinistro, mas sim como um aliado para antever os riscos por meio de ferramentas tecnológicas e análise de dados. Assim, encontrar oportunidades para melhorar a gestão da empresa de uma forma geral, incluindo a possibilidade de novos negócios.

Eduardo Lucena, CEO da empresa, esteve presente e fez o discurso de encerramento. De acordo com ele, “foi incrível receber os maiores risk managers do país em nossa sede. O evento evidenciou o desafio de levar o gerenciamento de riscos para os tomadores de decisões e também destacou a importância do papel desses gestores em todas as empresas”.

