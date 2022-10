De acordo com levantamento realizado pela Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), o volume de prêmio e contribuições dos planos de acumulação registrou elevação de 29,9% em agosto de 2022 sobre o mesmo mês do ano anterior, somando R$ 4 bilhões. Já no acumulado, que analisa o desempenho dos primeiros oito meses, a variação foi de 14,2% frente a 2021 e o resultado atingido superou R$ 102 bilhões.

Os resgates ainda seguem em patamar elevado, totalizando R$ 10,5 bilhões no mês e 11,2% acima do observado em agosto de 2021, enquanto no acumulado do ano eles ultrapassaram R$ 81,7 bi – número 14,2% maior do que o mesmo intervalo de tempo do ano anterior. Em captação líquida, foram R$ 20,6 bi em resultado, de janeiro a agosto.

O levantamento da Fenaprevi ainda apresenta dados sobre os planos contratados. O VGBL, por exemplo, acumulou R$95,2 bilhões até agosto e R$72,8 bi em resgates. Já o PGBL totalizou R$ 6,6 bilhões em 2022, enquanto nos planos tradicionais e o FAPI registraram cerca de R$ 0,5 bilhão.

Atualmente, o mercado conta com R$ 1,1 trilhão de ativos, equivalente a 12,4% do PIB, crescimento de 9,7% sobre agosto de 2021.

