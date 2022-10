eBaoTech planeja potencializar ecossistema para conectar seguros agregados

Compartilhar no

A eBaoTech planeja potencializar a implementação de um ecossistema uniforme, capaz de conectar seguros agregados que poderão ser utilizados em diferentes canais. A revelação foi feita por Woody Mo, CEO global da multinacional, que esteve recentemente no país.

De acordo com o executivo, o foco da companhia nos próximos anos estará além da comercialização de soluções de softwares para as companhias de seguro. “Nós continuaremos crescendo nossos negócios, não apenas na venda de soluções de softwares, mas também na construção de um sistema uniforme, através do InsureMO, para conectar seguros agregados que poderão ser utilizados por insurtechs e por outras empresas de tecnologia, de forma que muitos negócios de seguros possam ser feitos em tempo real e em muitas outras indústrias.”

Fazendo uma análise sobre o desempenho global da companhia, o CEO afirmou que “o mercado asiático tem feito um progresso mais agressivo” quanto a conexão de seguros digitais.

“Agregar ou conectar seguros é um grande desafio. Nós vemos muitos clientes na China, Índia, Vietnã, e também na Tailândia, indo muito bem. Todos tem trazido seguros para outros ecossistemas, de outras carreiras, de corretores e até de outras companhias que geram tráfego de clientes, adicionando negócios e incluindo seguros em todo o pacote”, disse.

Particularmente sobre o Brasil, Woody destacou o progresso feito pela filial nos últimos anos. “Estou muito feliz, adicionamos mais de dez novos clientes nos últimos dois anos apesar da pandemia. Nosso time fez um excelente trabalho, foi incrível, e certamente seguiremos impulsionando a inovação tecnológica que está transformando o seguro”.

Em visita ao país, o executivo participou do I eBaoTech Insurance Trends, evento promovido pela filial brasileira e que reuniu parceiros e clientes em São Paulo para abordar temas relacionados a tecnologia, inovação e gestão de seguradoras, insurtechs e grandes distribuidores do mercado de seguros.

Entre os palestrantes estavam Firmino Freitas (founder e Co-CEO) e Lilian Alencar (CTO) da Darwin; Ygor Pelicer, Head of Customer Insights & Experience da GFT; André Fichel, CTO da Akad Seguros; Leonardo Lourenço, CEO da Simple2You; e Ronaldo França, Business Development Manager LATAM da AWS.

