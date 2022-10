Delta Global fecha parceria com Grilo e Volta E-bike

A gaúcha Delta Global está ampliando a sua atuação para o mercado de veículos elétricos através da parceria com a Grilo e Volta E-bike. A tecnologia embarcada nos serviços de ambas as empresas é a mesma utilizada pela Delta na gestão dos mais de 500 mil veículos motorizados do país que fazem uso de seus produtos.

Além das ferramentas de rastreamento, a plataforma de mobilidade urbana com triciclos elétricos Grilo está usando o algoritmo patenteado da Delta que detecta tombamento e a possibilidade de o veículo tombar, enquanto a Volta E-bike, startup que permite o aluguel de bicicletas elétricas, utiliza o hardware de baixo consumo, ideal para evitar o uso excessivo de energia da bateria da bicicleta. Com a tecnologia, as empresas reforçam atributos de segurança de seus veículos através do acompanhamento em tempo real da localização dos equipamentos e de como estão sendo utilizados.

“As novas parcerias e a diversificação de atuações da Delta nos mais distintos tipos de mobilidade reforçam nosso posicionamento de sermos o maior ecossistema de tecnologia e serviços para frotas e mobilidade da América Latina. Nossos investimentos em busca de soluções através da inovação são constantes, sendo que estamos sempre mapeando oportunidades, criando ou acelerando soluções, produtos e serviços que tenham o viés de inovação e tecnologia para o mercado de mobilidade”, explica Marzon Castilho, diretor de Tecnologia da Delta Global.

N.F.

Revista Apólice