CSP-MG realiza último workshop “Conhecer para Proteger” de 2022

Corretores de seguros e demais agentes do mercado são convidados para o último workshop da série “Conhecer para Proteger”, projeto anual realizado pelo CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais). O evento acontece no dia 27 de outubro e em formato híbrido, sendo presencial no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF e com transmissão pelo canal do YouTube do Clube.

O XI Workshop terá a participação das beneméritas MAG Seguros, NucIEf Saúde, Master Classic Seguros e Sompo Seguros. As inscrições gratuitas devem ser feitas pelo link. Quem participar presencialmente do evento concorre ao sorteio de brindes.

Gabriel Ivo, superintendente comercial da MAG em Belo Horizonte, apresentará a linha específica de produtos voltados para o bem-estar dos segurados, além da parceria com a WinSocial, empresa do grupo que oferece seguros para pessoas “com condições crônicas de saúde, que possuam hábitos saudáveis e que estejam com o bom controle do tratamento”.

A diretora-executiva da Nuclef Saúde, Simone Sol, e o diretor comercial da empresa, Reginaldo Morais, falarão sobre “os desafios enfrentados durante a pandemia e o planejamento para o futuro, visando novas parcerias e o crescimento dos negócios no segmento de seguros e planos de saúde”.

Fred Loreno, vice-presidente da Master Classic Seguros, e Emerson Lacerda, gerente comercial de Canais Digitais da companhia, falarão sobre “tecnologia humanizada e as adaptações que a pandemia obrigou a todas as empresas a realizarem”. Os executivos explicam também a mudança de branding da marca e apresentam novos produtos “que serão comercializados no portal do corretor”.

A superintendente técnica de Vida da Sompo Seguros, Diana Aparecida de Araújo, irá abordar o tema “Seguro de vida: cenário pós-pandemia”, mostrando os principais impactos ocorridos, dados de mercado e a mudança no perfil do consumidor.

Após cada apresentação, o público poderá enviar perguntas aos palestrantes. O diretor do CSP-MG e consultor, Maurício Tadeu Barros Morais, irá mediar o workshop.

“Chegamos ao final da série de workshops com um saldo positivo. Este ano realizamos 11 eventos com mais de 40 beneméritas. Além da oportunidade de capacitação e networking, os encontros contribuíram para o desenvolvimento de novos negócios e o fortalecimento de parcerias, o que certamente movimentará nosso mercado”, avalia o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, que coordena o evento.

N.F.

Revista Apólice