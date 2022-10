Como um seguro pode ajudar a cuidar de doenças crônicas?

Compartilhar no

Descobrir uma condição crônica, com certeza causa muitas preocupações, principalmente por estar relacionada aos cuidados com a saúde ao longo da vida, além da rotina com um médico especialista e a necessidade de manter os exames e medicamentos em dia.

Só no Brasil mais de 40% da população adulta, cerca de 57 milhões de pessoas, sofrem de alguma condição crônica, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde. Outro levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), realizado em 2013, revelou que essas enfermidades atingem principalmente o sexo feminino, sendo 44,5%.

Rafael Rosas

Em 2020 a Organização Mundial da Saúde revelou que as doenças crônicas constituem sete das 10 principais causas de morte no mundo. Um dado extremamente preocupante. É necessário a prevenção de forma rápida e o tratamento adequado dessas doenças, como diabete, hipertensão, HIV, obesidade, câncer, doenças respiratórias, entre outras.

Talvez você esteja se perguntando o porquê de um número tão expressivo e como essas condições têm acometido diversas pessoas. Não é raro ser surpreendido com o diagnóstico, além das questões genéticas, algumas dessas doenças, como a hipertensão, podem ser desenvolvidas por uma má alimentação e o sedentarismo. Outros fatores também influenciam, como questões psicológicas, ambientais, tabagismo e o consumo excessivo do álcool.

Sendo uma das principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo, foi desenvolvido o Plano de Ação Global de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que tem como principal objetivo diminuir a ocorrência das patologias desse tipo. Um programa que realiza o monitoramento e a possível prevenção da doença, após o diagnóstico.

Essas iniciativas reforçam o quanto é imprescindível os cuidados adequados. Em uma população que lida constantemente com alguma dessas condições, uma de suas principais preocupações está relacionada a como manter a sua longevidade e a segurança de sua família. A partir dessa perspectiva, o seguro de vida se torna uma ótima opção de proteção, principalmente, quando o foco é proporcionar mais qualidade de vida e proteção financeira.

A transformação digital, por exemplo, beneficiou o setor de seguros em diversos aspectos. Atualmente, a partir de uma captura e análise de dados, um serviço personalizado é oferecido, além de um custo que cabe no seu orçamento.

Não é raro ouvir relatos de pessoas que encontraram dificuldades na hora de realizar a contratação de um seguro de vida por conta de sua condição. Com a inovação nesse setor o processo de inclusão é facilitado de diversas formas.

A partir dessas novas soluções, é importante se manter atento a seguradoras que oferecem esse tipo de serviço e que se preocupam em desenvolver uma curadoria específica para analisar os dados de saúde. Afinal, garantir o acesso a esse tipo de serviço é essencial e direito de todos.

Dentre diversas pesquisas para realizar a inclusão desse público, uma tendência comportamental, tem chamado muito a atenção desse setor, conhecida como Wellness, o ato de praticar hábitos saudáveis constantemente, tem como principal objetivo, obter melhorias na saúde física e mental, justamente para evitar o desenvolvimento dessas doenças.

A relação dessa iniciativa com as startups que oferecem o seguro de vida é um combo perfeito para manter a saúde em dia e evitar problemas no futuro. Muitas empresas trabalham esse conceito de incetivo como recompensa ao segurado, seja em descontos em exames, consultas e até bonificações mensais na compra de medicamentos de uso recorrente.

Estar assegurado em uma empresa que se importa integralmente com o seu cliente garante estabilidade, proteção e muita segurança.

* Por Rafael Rosas, diretor da Winsocial