Com foco na longevidade, Bradesco Saúde desenvolve linha para 60+

Para contribuir com a longevidade saudável de seus beneficiários, a Bradesco Saúde oferece uma linha de cuidados preventivos voltada para atender às necessidades dos pacientes com mais de 60 anos. O programa é uma iniciativa recente, desenvolvida inicialmente para uma das empresas parceiras da operadora.

Com menos de um ano de operação, o projeto já obteve uma redução de 25% de idas ao pronto-socorro por parte dos beneficiários registrados na iniciativa. Oferecendo cuidado e conectando médico e paciente, por meio, principalmente, da prevenção, o modelo registrou que mais da metade dos beneficiários são do sexo masculino, correspondendo a cerca de 64%, enquanto as pacientes do sexo feminino representam 36%.

O modelo personalizado de acompanhamento visa atender uma parcela da sociedade que segue em constante crescimento. Segundo o IBGE, nos últimos dez anos, a população com 60 anos ou mais cresceu quase 40%, ultrapassando mais 31 milhões de brasileiros.

“Com o envelhecimento da população brasileira e a inversão da pirâmide etária, a medicina preventiva torna-se ainda mais importante. Foi pensando na prevenção, que é um dos principais pilares da Bradesco Saúde, e nas necessidades únicas dos pacientes acima de 60 anos que o programa foi criado. A iniciativa tem como objetivo assegurar a manutenção de todas as capacidades do beneficiário, com uma linha de cuidados especifica, provendo também a intervenção necessária no tempo adequado”, diz Maria Beatriz Padilha, superintendente executiva da companhia.

O envelhecimento depende de diversos fatores e, segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), 60% são determinados pelos hábitos de vida, sendo os outros 40% divididos igualmente entre fatores genéticos e ambientais. Pensando nas escolhas de cada indivíduo na construção da sua qualidade de vida, o programa busca promover a adoção de hábitos saudáveis, por meio do modelo de atendimento adequado e preventivo.

A iniciativa faz parte do Juntos Pela Saúde, programa de qualidade de vida oferecido às empresas clientes da Bradesco Saúde, com diversas ações e iniciativas que visam o bem-estar físico e emocional dos beneficiários, estimulando a adoção de estilo de vida saudável.

