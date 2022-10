CCS-SP comemora 50 anos com posse de nova diretoria

EXCLUSIVO – O Clube dos Corretores de Seguro de São Paulo (CCS-SP) reuniu associados e convidados no Espaço Imensitá, na Zona Norte de São Paulo, para dar posse ao novo mentor, José Álvaro Fonseca, e sua diretoria, para a gestão 2022-2024. O encontro também aconteceu para comemorar os 50 anos da entidade, que é uma facilitadora para a formação de lideranças políticas do setor. Muitas delas compareceram ao evento.

Manuel Mattos, presidente interino da Fenacor, ressaltou que o CCSS-SP participoi das lutas políticas dos últimos 50 anos. Além de mencionar mentores anteriores, ele reafirmou a importância da participação feminina no setor, principalmente nos postos de lideranças.

O presidente do Sindicato das Seguradoras de São Paulo, Rivaldo Leite, disse que é natural que o crescimento profissional dos representantes de entidades de classe, antes ou depois de seus mandatos. Ele citou como exemplo sua própria evolução pessoal nos últimos três anos em que está à frente do Sindseg-SP. “É muito saudável discutir questões de mercado com nossos pares, sempre pensando em fazer o melhor em prol da categoria”, apontou. Boris Ber, presidente do Sindicato das Seguradoras de São Paulo e já foi mentor do Clube, lembrou que a entidade deu a ele conhecimento e coragem para assumir o Sincor-SP posteriormente.

O novo mentor foi o último a discursar. Para ele, o Clube é uma primorosa escola de liderança. “Já fiz três gestões no Clube de Osasco e desde 2014 participo da diretoria do Sincor-SP”, definiu, mostrando que está preparado para a nova função. Seus desafios para este período será trazer novos sócios para o clube e fomentar também a participação das mulheres. “Além disso, queremos trazer parceiros seguradores para apresentar seus produtos e ouvir nossas demandas, que representam não apenas São Paulo, mas todo o território nacional”.

Ainda em comemoração aos 50 anos do CCS-SP será lançado um livro contando toda a trajetória da entidade.

