Campanha da Icatu premia corretores com viagem para Barcelona

A Campanha Antônio Carlos de Almeida Braga, principal campanha nacional de incentivo para corretores da Icatu, vai premiar os vencedores desta edição com uma viagem para Barcelona, na Espanha, em 2023. Os profissionais e seus acompanhantes serão contemplados com passeios, que incluem experiências gastronômicas e culturais, sendo algumas exclusivas.

Com o mote “Vamos dar um Olé nas vendas! A Espanha espera por você!”, todos os corretores cadastrados e ativos em vendas de produtos da seguradora podem concorrer à premiação até o dia 31 de dezembro de 2022. Serão considerados campeões os primeiros classificados das categorias de Seguros de Vida, Previdência Privada e Capitalização. Em edições anteriores da campanha, a empresa levou os vencedores para destinos como Cidade do México (México), Porto (Portugal), Machu Picchu (Peru) e Las Vegas (EUA). As viagens da Campanha são conhecidas pelas experiências únicas, como em Machu Picchu, onde os corretores e acompanhantes receberam uma bênção de um Xamã, no México, que teve um passeio de balão por cima de pirâmides Astecas, entre outras.

“Os corretores são parceiros estratégicos fundamentais que compartilham com a Icatu o propósito de democratizar o acesso à proteção e planejamento financeiro no Brasil. A viagem é uma forma de valorizar, presentear e nos aproximar desses profissionais. Estamos preparando um roteiro com passeios e experiências exclusivas. Cada detalhe está sendo planejado para que a viagem seja especial e inesquecível”, afirma Alexandre Vilardi, vice-presidente Corporativo da Icatu.

Rota das Vendas acumula pontos para viagem e premia corretores com ingressos para a Sapucaí

Para acelerar a campanha Antônio Carlos de Almeida Braga, a Icatu iniciou esse mês a última rodada da Rota das Vendas, que terá uma premiação extra. Além da viagem com passagem, hospedagem e ingressos para os passeios, os corretores com maior produção em cada regional também vão ganhar um par de convites para assistir a um dia de camarote das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. Lembrando que toda a produção da Rota das Vendas é válida para a viagem à Barcelona, e acumula pontos que podem ser trocados por outros prêmios.

N.F.

Revista Apólice