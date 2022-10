Campanha da Assurant exemplifica estratégia de investir em experiências

“Campanha Show de Vendas”, uma ação de incentivo que já está em sua terceira edição e contou com 200 premiados de 11 empresas parceiras da Assurant, proporcionou que seus ganhadores desfrutassem de uma experiência exclusiva que incluiu uma viagem ao Rio de Janeiro, uma visita ao Maracanã, uma festa privada com participação de parte da Escola de Samba Grande Rio e fechamento com chave de ouro com ingressos para o show do Coldplay durante o Rock in Rio. A Campanha Show de Vendas é uma das mais de 130 campanhas de incentivo que a empresa coordenou no último ano para engajar as equipes de vendas de seus parceiros de negócios.

“Contribuímos com ações que trazem resultados concretos, oferecendo um portfólio completo de iniciativas de trade marketing, incluindo experiências marcantes como foi a Campanha Show de Vendas para os melhores em vendas dos nossos produtos. Trabalhamos junto com cada parceiro para alavancar as vendas de seguro por meio de análises de vendas, treinamentos, comunicações e incentivo, propondo iniciativas que proporcionam ofertas com cada vez mais qualidade. E o resultado obtido não é somente pontual, no caso da Campanha, observamos que os parceiros que participaram da ação mantiveram o ritmo de crescimento, mesmo após o término da campanha”, reforça Daniel Brandão, diretor Comercial da Assurant.

Participando pela primeira vez da campanha, os melhores de vendas do Armazém Paraíba, uma das maiores lojas de departamentos do Brasil com mais de 350 filiais no Norte e Nordeste, Francisco José, coordenador de Vendas e Seguros conta como esse tipo de ação é relevante para seus negócios. “Sempre realizamos campanhas de incentivo no modelo mais tradicional, com prêmios em dinheiro ou em produtos, e foi visível ver como a participação da Campanha Show de Vendas foi um diferencial para a equipe, que se engajou e pode viver uma experiência que ficará para sempre na memória”.

Mariana Roth, superintendente de Marketing da Assurant, ressalta a importância da Campanha em formato de experiência. “Queremos sempre promover momentos que fiquem registrados na vida dos participantes. Para algumas pessoas, foi a primeira viagem de avião ou até mesmo a primeira vez que viu o mar. A equipe de trade marketing pensa em todos os detalhes para que esta experiência seja inesquecível. Além do mais, é fundamental estar conectado com o cliente para oferecer-lhes algo diferenciado que agregue valor ao seu negócio, trabalhando com toda a parte racional da ação, mas sem esquecer da parte lúdica, pois é através dela que o engajamento acontece e que podemos superar expectativas dos participantes.”

A Assurant tem reforçado ao longo dos últimos anos cada vez mais iniciativas que demonstram na prática como sua área comercial e de marketing atua para contribuir com o desempenho dos negócios, promovendo experiência de engajamento com as equipes de vendas de seus parceiros de negócios nos mais diferentes setores.

Além da definição conjunta de metas e critérios respeitando a particularidade de cada parceiro as ações de marketing incluem também capacitação e comunicações de sustentação, que ajudam a garantir a efetividade das ações.

N.F.

Revista Apólice