C6 Bank oferece pacote com seguro de vida no empréstimo consignado

O C6 Bank acabou de ampliar a oferta de seguros com o lançamento do Seguro C6 Consig, pacote de benefícios que conta com seguro de vida, assistência funeral e desconto na compra de medicamentos. O produto está disponível para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS com idade entre 18 e 79 anos.

Ao fazer um empréstimo consignado no banco, o cliente pode contratar o pacote de benefícios, que tem vigência de 36 meses. O prêmio tem um valor único de R$ 200 para aposentados do INSS e de R$ 300 para servidores públicos e pode ser pago junto com as parcelas do consignado.

Entre os diferenciais do produto está o pagamento de uma indenização para os beneficiários do seguro de vida. O valor será de R$ 1.100 para familiares de segurados do INSS e de R$ 5.000 se o cliente for funcionário público.

O novo produto é fruto de uma parceria entre o C6 Bank e a Fairfax Brasil Seguros, seguradora brasileira que faz parte do grupo canadense Fairfax Financial Holdings Limited. A parceria também conta com a Mapfre Assistência e a prestadora de serviços funerários Memorial International Brasil.

“Nossa intenção é oferecer um seguro de vida com benefícios, descomplicado e com um dos melhores preços do mercado”, afirma Fábio Basilone, head de seguros do banco.

O Seguro C6 Consig também oferece assistência funeral de até R$ 3.000 e descontos de até 80% na compra de medicamentos em mais de 27 mil farmácias credenciadas.

N.F.

