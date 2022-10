Bria e Alfa Seguros formam parceria para mudar jornada dos clientes

A Bria, insurtech catarinense que oferece soluções de insurance as a service para venda de produtos personalizados, e a Alfa Seguros anunciaram parceria para viabilizar a oferta de proteções individualizadas.

A parceria permitirá aos clientes da Alfa Seguros uma nova jornada digital na contratação de seguros e benefícios. Com ferramentas da insurtech, a companhia vai identificar cada visitante e suas preferências e, assim, oferecer proteções de vida, de residências, de automóveis e de saúde. Todos de forma individualizada e de acordo com o perfil do cliente. A personalização chegará à cotação e à compra do seguro, que poderá ser feita totalmente digital.

De acordo com Caio Valli, diretor geral da seguradora, a parceria consiste em utilizar a expertise tecnológica da insurtech para facilitar a oferta de seguros individualizados aos clientes. “Com a nossa credibilidade de mais de 20 anos no mercado segurador, sempre buscamos realizar parcerias para consolidarmos os nossos negócios e, principalmente, oferecer o melhor serviço possível, desde o processo da contratação até a utilização do mesmo”, ressalta.

A Bria, que já ultrapassou a marca de 150 mil vidas seguradas, oferece uma jornada amigável de compra de seguros, avaliação de risco com algoritmos inteligentes, bem-estar e gamificação através do uso de serviços e assistência. “Nosso diferencial é uma jornada inteligente all-in-one”, conta Izoleide Cruz, head de operações da insurtech. “Nossa missão é garantir a melhor jornada de ponta a ponta, os benefícios e serviços ofertados são personalizados conforme a necessidade do cliente”.

No portfólio de clientes da Bria estão seguradoras como Alfa Seguros, Sabemi Seguradora, Oxxy Seguradora, 88i Seguradora e empresas como Camisaria Colombo, SerraCap, Crefito, OAB RJ, Kitei, Embraseg e OWTS group.

