BRB e BNP Paribas Cardif firmam parceria para distribuição de seguros

O Banco BRB e a empresa BNP Paribas Cardif firmaram contrato de parceria comercial estratégica para a comercialização de produtos de seguros nos canais do banco, em regime de exclusividade. Fazem parte deste acordo as modalidades de seguro de Vida, Prestamista e demais ramos pessoais. A comercialização ocorrerá em toda a rede de distribuição do BRB, de forma omnichannel.

A iniciativa potencializará os negócios do Conglomerado BRB pelos próximos 20 anos e está alinhada com o planejamento estratégico da instituição para o aumento da competitividade por meio de parcerias, fusões e aquisições. Para a BNP Paribas Cardif, essa nova aliança está totalmente alinhada com seu plano estratégico 2025 e sua ambição global de fortalecer a posição em seguros e previdência mundialmente.

“O negócio com a BNP Paribas Cardif permitirá ao BRB ter um parceiro sólido, com liderança global em bancassurance e potencializará a capacidade de oferta do banco na cadeia de valor de seguros, elevando a qualidade do portfólio de produtos aos clientes”, afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa.

“A parceria com o banco é mais um passo fundamental na nossa estratégia de expansão dos negócios da companhia, por meio da construção de parcerias junto a canais com alto potencial e com ampla carteira de clientes, afinal, nosso propósito como empresa é tornar os seguros mais acessíveis”, destaca Sheynna Hakim, CEO da BNP Paribas Cardif Brasil.

