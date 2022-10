Brasesul 2024 será realizado em Porto Alegre

A comissão organizadora do Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros, o Brasesul, assinou contrato com o local em que acontecerá a próxima edição do mega evento: o Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre (RS). O evento será nos dias 04 e 05 de abril de 2024, e reunirá operadores do mercado segurador do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

A capital gaúcha sediará o maior Congresso do mercado segurador do sul do país, aberto aos corretores e securitários de todo o Brasil. A infraestrutura da capital e a proximidade com os principais pontos turísticos do estado (região da serra, região dos vinhedos) foi decisiva para a escolha do local, segundo o presidente do Sincor-RS (Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul), André Thozeski, anfitrião do Brasesul 2024.

N.F.

