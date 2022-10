Bradesco Vida e Previdência lança campanha PrevJovem Premiável

No Mês das Crianças, a Bradesco Vida e Previdência lançou a campanha PrevJovem Premiável, que combina o plano PrevJovem Bradesco, voltado para crianças e jovens de até 24 anos, com a possibilidade de concorrer a um sorteio pela Loteria Federal.

Ao contratar um plano, realizar aportes ou trazer portabilidade externa para planos contratados a partir de 22/10/2018, o patrocinador concorre a um sorteio de R$ 50 mil líquidos, de acordo com o nível de contribuição realizado no mês de outubro de 2022, recebendo um ou mais números da sorte, até o limite de dez por CPF (do contratante).

“Os planos de previdência privada são um excelente instrumento de planejamento financeiro não apenas para fins de aposentadoria, mas também para a realização de projetos futuros de nossas crianças e jovens, como uma faculdade particular, um MBA, um intercâmbio no exterior ou mesmo a aquisição do primeiro carro ou imóvel”, destaca Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

Disponíveis para todos os perfis de clientes, do conservador ao mais arrojado, o PrevJovem também passa oferecer novas opções de investimento, incluindo fundos de renda fixa e multimercados, possibilitando maior diversificação de portfólio. O participante pode investir mensalmente ou sempre que desejar, por meio de aportes únicos ou mensais, a partir de R$ 50.

A flexibilidade do produto permite que as contribuições possam ser feitas por qualquer pessoa. No caso do PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), o patrocinador tem a vantagem de poder deduzir as contribuições feitas até o limite de 12% de sua renda bruta anual tributável, aumentando, assim, sua capacidade de poupança e, consequentemente, a velocidade de acumulação para o plano financeiro de seu dependente.

N.F.

Revista Apólice