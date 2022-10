Bradesco Seguros promove nova edição do Festival da Inovação

Entre os dias 18 e 21 de outubro, o Grupo Bradesco Seguros promoverá o Festival da Inovação. Com o tema ‘#Conexões’, o evento, aberto para a população em geral, será on-line, gratuito e tem como objetivo estimular insights sobre como a inovação pode revolucionar o universo de seguros.

Mediador do painel ”Inovação pelos quatro cantos do mundo” (18/10, 10h) e diretor de Digital, CRM, Pesquisa e Inovação da seguradora, Fabio Dragone, explica que o tema escolhido reforça a importância da troca de experiências entre áreas distintas para alcançar mudanças relevantes. “A programação do Festival foi cuidadosamente pensada para abranger temas importantes de Inovação e com um time diverso de palestrantes que enriquecerão nossas conversas. A Bradesco Seguros espera que todo conhecimento trocado e adquirido no evento contribua para aprimorar o mercado de seguros”.

O evento conta com palestrantes especialistas e reconhecidos em suas áreas. Dentre alguns confirmados estão: Iberê Tenório, jornalista e criador do canal no YouTube Manual do Mundo; Gisele Raulik, sócia da DUCO Driving Design Strategies, empresa de consultoria em gestão estratégica e pesquisa em design; Edu Lyra, fundador e CEO do Instituto Gerando Falcões.

Também estarão no evento Karen Santos, destaque na lista Forbes Under 30 e fundadora da edtech “UX para Minas Pretas”; Silvio Meira, cientista e professor emérito do Centro de Informática da UFPE; e Beia Carvalho, presidente da 5 Years From Now®, um espaço de reflexão sobre o futuro dos negócios. O Festival também contará com executivos da Bradesco Seguros.

A programação completa e os ingressos gratuitos estão disponíveis no link.

N.F.

