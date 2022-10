Bradesco Seguros disponibiliza acesso à capacitação para corretores via app

A Bradesco Seguros atendeu um dos pedidos de seus corretores e atualizou seu aplicativo para nova versão, mais dinâmica, que conta com acesso direto à plataforma de treinamentos da seguradora: a Universeg. Os profissionais que utilizam a ferramenta podem encontrar o mesmo conteúdo do Portal de Negócios agora na palma de suas mãos.

Com a nova tecnologia, o aplicativo conta com mais de 32 funcionalidades, além de tela inicial totalmente personalizável, sendo possível adaptar a ferramenta de acordo com uso. Fabio Dragone, Diretor de Inovação, CRM e Digital da seguradora, explica que as inovações do aplicativo são sempre pensadas em conjunto com os corretores, e para essa atualização não poderia ser diferente. “Nossa meta é fornecer a melhor experiência sempre, e esperamos que essa novidade proporcione ainda mais conhecimento de forma dinâmica e em qualquer lugar aos nossos usuários”.

A Universeg é a plataforma educacional da Bradesco Seguros e, em formato de streaming, oferece conteúdos em diversos formatos, propiciando o desenvolvimento contínuo. Atualmente, tem mais de 145 mil acessos e conta com materiais para o autodesenvolvimento no mercado de seguros e autoconhecimento, de forma gratuita.

Para Valdirene Soares, diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo, a seguradora tem uma longa tradição de investimento em capacitação e dedicação em disponibilizar conteúdos de qualidade para a formação dos parceiros de negócios. “Buscamos aprimorar nossos processos de capacitação por meio de conteúdo de qualidade e nos mais variados formatos, como vídeos, podcasts, entre outros. Esperamos que essa nova forma de acessar a Universeg contribua ainda mais com o desenvolvimento dos nossos parceiros”, ressalta a executiva.

A nova versão do aplicativo da Bradesco Seguros já pode ser conferida na Google Play e na App Store.

