Bradesco Seguros anuncia novidades em Seguro de Vida

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, acabou de anunciar três novidades em seu portfólio de produtos: o lançamento do seguro de vida empresarial personalizável Empresarial Flexível Capital Global; a inclusão da cobertura de sobrevivência no seguro resgatável ‘Novo Vida Segura Premiável’; e a reformulação do seu Seguro Viagem, com novos planos e assistências.

O anúncio aconteceu durante o T&M (Treinando e Motivando) 2022, evento anual voltado para corretores e equipes comerciais, realizado na semana de 26 a 30/9, na Costa do Sauípe (BA). Na oportunidade, além dos lançamentos, a companhia premiou e reconheceu as equipes com melhor desempenho no ano.

Veja mais detalhes sobre os novos produtos

Empresarial Flexível Capital Global: O mais novo seguro de vida em grupo é personalizável e destinado a empresas de pequeno e médio portes. O produto oferece cobertura para morte, cinco coberturas facultativas e duas assistências que podem ser personalizadas da maneira que a empresa desejar.

“O Empresarial Flexível foi desenvolvido para se adequar às singularidades das organizações. Cada empresa tem um jeito único de se relacionar com os seus funcionários e, com esse novo produto, será possível contemplar todos. Além disso, sempre que necessário, os profissionais de RH da companhia podem e devem reavaliar para entender se as coberturas ainda fazem sentido para o momento atual do corpo de colaboradores”, explica Bernardo Castello, diretor da seguradora.

O Empresarial Flexível conta com cobertura para morte acidental; invalidez permanente por acidente; morte do cônjuge; diagnóstico de câncer; e reembolso de despesas com rescisão (10% do capital contratado). Além disso, traz duas opções de assistências: funeral familiar e cesta básica com pagamento de seis parcelas de R$ 200, garantindo um apoio extra em caso de falecimento ou invalidez permanente do segurado.

Novo Vida Segura Premiável: A partir de agora, esse seguro de vida resgatável ficou ainda mais completo, com a inclusão da cobertura de sobrevivência. O produto já oferecia cobertura de morte e doenças graves, além de benefícios, como sorteios semanais e assistência funeral individual.

“O Seguro de Vida resgatável mescla todos os benefícios de um seguro de vida, com a vantagem do acúmulo do valor investido, que pode ser resgatado no futuro. Com a cobertura de sobrevivência o segurado recebe, ao final da vigência do contrato, caso não haja renovação e nem sinistro, uma indenização de acordo com o valor contratado”, explica Castello.

Seguro Viagem: O seguro viagem da Bradesco Vida e Previdência também ficou ainda mais completo e acessível, passando a oferecer 20 planos com as mais diversas coberturas e assistências. A reestruturação do produto visa atender melhor a dinâmica atual dos viajantes, cada vez mais preocupados com a segurança e o bem-estar.

“Seja a trabalho ou a passeio, viajar requer um planejamento que inclui um bom plano de seguro viagem, para que a pessoa tenha total tranquilidade e não precise se preocupar com imprevistos”, afirma o executivo.

Os planos oferecem coberturas que vão desde extravio de bagagem e cancelamento prévio da viagem até despesas médicas, hospitalares e odontológicas. Já as novas assistências incluem hospedagem após alta hospitalar, hospedagem para pets e fisioterapia.

N.F.

Revista Apólice