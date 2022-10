Qualificação, networking e oportunidade de geração de novos negócios. Esse foi o saldo do X Workshop Conhecer para Proteger, realizado pelo CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais), no dia 5 de outubro. O evento, no modelo híbrido, reuniu as beneméritas Porto, Ways Gestão Empresarial, Grupo BBT e NotreDame Intermédica Minas.

Os corretores puderam conhecer os mais recentes lançamentos e novidades das empresas, as vantagens competitivas e ainda tiveram dicas de estratégia de vendas. O evento aconteceu no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte.

William Reis, coordenador nacional de vendas da Porto, apresentou o produto Porto Cuida, segundo ele, uma nova opção ofertada pela companhia para as pessoas que não têm condições de contratar um plano de saúde tradicional.

Reis esclareceu que o Porto Cuida é um serviço por assinatura que oferece acesso a uma rede de consultórios, laboratórios e farmácias com preços acessíveis. “Por apenas R$ 24,90 mensais, o cliente tem descontos exclusivos em consultas, exames, terapias, medicamentos, além de teleconsultas gratuitas e seguro de acidentes pessoais”.

O executivo ressalta que o produto leva em consideração toda jornada do cliente que hoje não tem acesso à saúde privada e à proteção do seguro. “O Porto Cuida tem uma função social muito nobre”, assinala.

Ele também falou dos benefícios do Porto Seguro Odontológico. “Além do valor agregado, esses produtos funcionam como porta de entrada para que o corretor consiga fidelizar o cliente e ampliar a venda de outras soluções da companhia”, acrescenta.

O CEO da Ways Gestão Empresarial, Maurício Tadeu Barros Morais, contou a história da empresa, fundada em 2006, para ofertar serviços aos corretores de seguros e outros agentes do setor nas áreas financeira, contábil, administrativa, gerenciamento de riscos, gestão e sucessão empresarial.

A Ways atua também com foco em consultorias, mentorias e pesquisas de mercado. Morais, que é coach e professor com passagens por importantes universidades do País, incluindo a Escola de Negócios e Seguros (ENS), ensina aos profissionais a se tornarem empreendedores e intraempreendedores, desenvolvendo neles habilidades e competências exigidas atualmente pelo mercado.

“O propósito é ajudar os corretores a saírem do nível meramente operacional para o estratégico, o que vai propiciar eficiência, mais produtividade e melhorar os resultados dos seus negócios. Trabalho ainda a parte comportamental, mudança de mindset, para que o corretor se torne um empresário de sucesso atento às novidades do mundo cada vez mais digital e tecnológico”, ressalta.

O Grupo BBT, representado pelo sócio-diretor João Paulo Moreira de Mello, demonstrou as facilidades e o funcionamento da plataforma digital da empresa.

A ideia do empreendimento, de acordo com o executivo, nasceu de um gap do mercado: “como levar a proteção securitária a mais de 80% da população que não possui qualquer tipo de seguro ou assistência?”, questiona.

De acordo com Mello, as maiores dificuldades para ampliar o acesso são a baixa disponibilidade de produtos, cujo escopo seja mais simples para atender às necessidades básicas de proteção e serviços da sociedade, e a distribuição adequada de forma que a solução chegue ao cliente final a um preço acessível.

“Daí nasceu a Plataforma Digital BBT, solução para a distribuição desses produtos. Atuamos como um canal digital simples de configurar e utilizar. Oferecemos uma variedade de produtos e serviços simplificados, a um preço acessível. Por trás da operação, estão grandes empresas garantidoras, entre seguradoras e companhias de assistência”, conta.

O empresário explica que a plataforma foi desenvolvida no modelo de negócios White Label, que permite aos parceiros (sejam corretores, associações, sindicatos, clubes recreativos, empresas) revenderem os produtos e serviços aos seus clientes e associados “com baixo investimento na implantação”.

“A plataforma funciona com a ‘cara e a marca’ do parceiro, como uma loja virtual”, exemplifica Mello. Entre as vantagens, ele cita que o sistema opera em ambiente web responsivo e simplificado, dispensando APP específico, o que facilita o processo de venda. “É possível em poucos cliques concluir a compra”, garante.

A última apresentação da manhã foi conduzida pela diretora comercial da NotreDame Intermédica Minas (NDI) Minas, Marcela Meneses de Matos. Ela explanou sobre a unificação das duas “gigantes” do mercado de saúde: as operadoras Hapvida e a NDI, “que hoje formam a maior empresa de saúde suplementar da América Latina”.

A executiva explica que recentemente foi concluído o processo de integração dos times comercial e pós-vendas. “A união das equipes faz parte de uma estratégia importante para gerar maior engajamento, sinergia e comprometimento entre as empresas combinadas”. Outra novidade, segundo ela, foi o lançamento do portfólio unificado de produtos para o varejo (PME) e contas corporativas (PJ).

Marcela falou ainda sobre os investimentos na aquisição de redes próprias unificadas em polos estratégicos no Estado. “O plano de obras para 2023 demandará investimentos da ordem de R$ 4 bilhões somente em Belo Horizonte e Região Metropolitana”, adianta.

Para os corretores parceiros, a companhia oferece “ganhos expressivos com 370% de agenciamento nos produtos de varejo e 230% de comissionamento no PJ”.

Após as apresentações das beneméritas do CSP-MG, o público fez perguntas e esclareceu dúvidas. O mediador do debate foi o consultor de Benefícios, Edson Iria. Ao final do workshop, quem estava presente concorreu a brindes sorteados pelas parceiras do CSP-MG.

