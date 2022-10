BB Seguros adiciona novas aulas em curso de peritos em seguros rurais

A BB Seguros lançou, em julho, um curso para a formação de novos peritos em seguros rurais. Agora, a seguradora anuncia a adição de cinco novas aulas, focadas em diferentes culturas: Algodão, Arroz, Batata, Soja, Trigo e Aveia, com conteúdo desenvolvido numa parceria entre a empresa e a Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP, de Botucatu (SP). Além desses novos conteúdos, a empresa também disponibiliza uma aula extra sobre amostragem das culturas de café, cana-de-açúcar, milho e soja.

Até o fim do ano, mais 9 aulas deverão estar liberadas, com conteúdo também concentrado nas particularidades de diferentes culturas agrícolas, totalizando 13 culturas cobertas pelo curso. Além dessas, haverá uma focada nas práticas e processos executados pela seguradora, que busca oferecer o repertório necessário para que a atuação dos peritos ocorra em consonância com as rotinas e procedimentos mais atuais da seguradora, em ambos os ambientes interno e externo.

A capacitação para Perito em Seguros Rurais está disponível no Broto, plataforma exclusiva para o produtor rural mantida pela BB Seguros e pelo Banco do Brasil, e pode ser acessada gratuitamente, com aulas no modelo EAD (Ensino à Distância).

Desde o lançamento da capacitação, há pouco mais de três meses, 540 alunos se matricularam e 72 deles finalizaram o curso. “O objetivo final da iniciativa é disponibilizar ao mercado profissionais qualificados o suficiente para atender ao aumento da necessidade do seguro nas lavouras, na esteira dos riscos”, comenta Aline Milani, gerente de Desenvolvimento de Produto da Brasilseg, uma empresa BB Seguros. “Ao aumentar o leque de conteúdo técnico, possibilitamos que o perito se especialize e consiga entregar mais profundidade em suas consultorias, o que representa um diferencial competitivo estratégico no mercado de trabalho”, complementa a executiva.

O curso de formação de peritos da empresa oferece conteúdo sobre as principais demandas das seguradoras e, especialmente, das técnicas aplicadas, conduta e atuação dos peritos quando da ocorrência de sinistros. Conceitos relacionados aos seguros rurais e à atividade do perito na condução da avaliação de sinistros são as bases do conteúdo programático. Mais informações estão disponíveis na plataforma Broto.

