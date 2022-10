AVLA lança Seguro de Crédito e pretende chegar em R$100 mi de receita

Com o objetivo de propor as melhores soluções ao mercado segurador nacional, a insurtech chilena AVLA lançou o Seguro de Crédito. O produto atualmente tem baixíssima penetração no mercado brasileiro, que é dominado por grandes players multinacionais. A empresa oferecerá proteção para organizações de todos os tamanhos (inclusive PME’s) contra o risco de perda em caso de inadimplência por parte de seus clientes para vendas no Brasil ou no exterior.

A seguradora assumiu a posição de liderança em três anos no Chile e no Peru, por meio de alternativas inovadoras, como atendimento a vendas de bens de capital com prazo de até três anos, foco em PME’s, uma operação 100% digital com aprovação de riscos automaticamente em até R$1 milhão e gerenciamento das apólices pelo portal digital ao segurado da insurtech.

“Enxergamos um potencial enorme de expandir o tamanho do mercado de Seguro de Crédito através de soluções flexíveis, customizadas ao que nossos clientes requerem sem as estruturas tradicionalmente rígidas de nossos concorrentes e utilizando nossa base tecnológica”, destaca Daniel Gaspari, gerente Comercial de Seguro de Crédito da AVLA.

N.F.

