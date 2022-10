Após dois anos suspensa, CNseg lança a FIDESRio2023

Depois de mais de dois anos suspensa em razão da pandemia, a Conferência Hemisférica da Federação Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) será realizada no Rio de Janeiro, em 2023. O lançamento internacional do evento, considerado a maior plataforma ibero-americana de negócios e relacionamento do setor de seguros, será feito pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) no próximo dia 7 de novembro, em Santiago, no Chile.

O lançamento coincide com a realização, na capital chilena, da Assembleia Geral da Global Federation of Insurance Associations (GFIA), bem como da reunião do Conselho da Presidência e da Assembleia Geral da Federação Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) e também da Conferência Anual da International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, que também preside a Comissão Regional Sul da FIDES, explica que os fóruns contarão com a presença de atores da mais alta relevância para a indústria global de seguros. “Por isso, optamos por fazer o lançamento em Santiago. Depois de um hiato compulsório, em decorrência da pandemia, a Conferência, que é promovida a cada dois anos, volta forte para abordar, entre outros temas, os desafios envolvidos na questão climática, as tendências em produtos e serviços e, com destaque, a experiência do Brasil com o Open Insurance”, adianta Oliveira.

São esperadas para o lançamento. em coquetel no Hotel DoubleTree by Hilton, em torno de 150 pessoas, em sua maioria executivos de seguradoras, resseguradoras, corretoras, representantes de órgãos de regulação e autoridades governamentais.

“Vamos destacar que a agenda da FidesRio2023 está totalmente alinhada às diretrizes da CNseg e ao seu posicionamento no setor de seguros brasileiro de zelar pela imagem institucional do setor, estimular seu desenvolvimento, promover o intercâmbio entre os mercados regionais e realizar pesquisas e programas de educação em seguros”, afirma Oliveira.

O presidente da CNseg está confirmado em todos esses compromissos e, particularmente, na apresentação na Assembleia Geral da FIDES, ocasião em que vai falar sobre a experiência brasileira com o Open Insurance. O Brasil é o primeiro país do mundo a implementar esse serviço.

Esse tema, juntamente com Segurança Cibernética e ASG, pauta um Acordo de Cooperação Técnica Multilateral que será assinado entre os membros que participam da Comissão Regional Sul da FIDES***. Outro instrumento de cooperação será assinado com a Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), com foco no intercâmbio de experiências com Letra de Risco de Seguros.

N.F.

Revista Apólice

***CNseg; Asociación de Aseguradores de Chile A.G (AACH); Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (APCS) e Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA).