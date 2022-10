Amil Dental inaugura clínica em Santo André

Será inaugurada no dia 11 de outubro a Clínica Amil Dental de Santo André, no Centro da cidade do ABC paulista. Ela ficará na Rua Itambé, 183, e iniciará sua operação com cinco salas de atendimento de dentistas em funcionamento, de segunda-feira a sábado. O espaço permite a ampliação em uma expansão futura para até 10 salas, de forma gradual, de acordo com a demanda e os indicadores da Clínica.

Essa unidade atenderá a múltiplas especialidades, como prótese, endodontia, cirurgia, clínica geral, odontopediatria e periodontia. As agendas terão abertura a cada 10 dias para atendimentos em horário estendido, de 8h às 19h nos dias de semana, e de 8h às 12h, aos sábados. Os clientes poderão contar com a ajuda da Central de Atendimento ao Beneficiário (3004-1000) para marcação de consultas.

“As Clínicas Amil Dental têm se mostrado um grande sucesso desde 2021, reconhecidas pelas avaliações dos clientes, onde estamos na faixa de valor considerada excelente, entre 75 e 100. Em breve, teremos outras novidades, não só em São Paulo”, afirma o CEO da operadora, Rodrigo Rocha.

Em agosto, foi lançada a sétima unidade da Clínica Amil Dental, na região da Faria Lima, no bairro de Pinheiros. Ela se juntou às que foram inauguradas em Santo Amaro, em julho, e em Osasco, Tucuruvi, Guarulhos, Taboão da Serra e Tatuapé, no ano passado. Em um modelo inédito entre as operadoras de saúde líderes do mercado brasileiro, as clínicas atendem exclusivamente clientes da operadora e têm como um dos seus principais benefícios a disponibilização, em um único local, das principais especialidades odontológicas.

N.F.

Revista Apólice