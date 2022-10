Amar Assist fecha parceria com Alper Seguros para oferecer soluções de saúde

A insurtech Amar Assist, especializada em soluções de ‘pós-saúde’, acabou de anunciar uma parceria com a Alper Consultoria e Corretora de Seguros. Juntas, as empresas vão fortalecer suas verticais de negócios com o objetivo de otimizar a base de clientes, gerar maior fidelização e dar acesso às coberturas que se destacam por trazer benefícios exclusivos e digitais, com foco nas pequenas e médias empresas.

“Estamos animados com mais uma parceria importante e estratégica. Vamos nos juntar para ampliar as coberturas de proteção de ambas as bases de clientes, que terão ao mesmo tempo um plano de seguro de vida e também uma cobertura de assistência funerária. Com isso, nós iremos otimizar a base de leads relativa à operação de personallines da Alper, com foco em conversão de planos de assistência funeral, e assim dar ainda mais robustez para o nosso negócio”, ressalta Bruno Gallo, CEO e Founder da insurtech.

Segundo Gallo, os clientes que realizarem a contratação de uma das modalidades dos planos de saúde distribuídos pela corretora poderão usufruir também do Plano Bem Querer+, cobertura proprietária da Amar Assist que inclui assistência funeral completa com atendimento em todo Brasil. O diferencial será que o cliente terá a ativação destas coberturas em um modelo preemium, por períodos de 1 a 12 meses, de acordo com o serviço contratado.

“A Alper hoje está entre as 5 maiores corretoras de seguros do país, atuando em todas as linhas de seguros disponíveis no mercado. É a única que possui um programa próprio de aceleração de startups, o Alper Digital, além de realizar robustos investimentos em tecnologia. A operação de Personal Lines oferece aos clientes pessoa física todas as linhas de seguros disponíveis no mercado com atendimento diferenciado e equipe dedicada. E, em breve, essa operação estará 100% end-to-end digital. Essa parceria com a Amar Assist está alinhada com nossa estratégia, pois é uma empresa 100% digital”, ressalta Gustavo Croitor, Chief Digital Officer da Alper Consultoria e Corretora de Seguros.

N.F.

Revista Apólice