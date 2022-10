Alper contrata novo diretor de Cativas, Programas Internacionais e Risk Management

Compartilhar no

Compartilhar no

A Alper Consultoria em Seguros anunciou a contratação de Marcelo Elias como diretor de Cativas, Programas Internacionais e Risk Management, que faz parte da vice-presidência de Bancassurance, Cativas e Canais. A VP foi criada este ano com o objetivo de ampliar a geração de negócios por meio das corretoras cativas, bancos, varejo, entre outros.

No segmento de Cativas, o executivo vai assessorar grandes grupos empresariais na estruturação, contratação e colocação de seguros, gerenciamento de riscos complexos e gestão de sinistros. Elias também será responsável pela estruturação e implantação de programas internacionais para clientes da empresa, incluindo desenvolvimento da rede de trabalho e de atendimento aos clientes.

Marcelo também será responsável pela área de Risk Management, ou Gestão de Riscos, cujo objetivo é apoiar os clientes Alper na análise de sua matriz de riscos, estimativas de perdas, entre outros serviços, como suporte na definição da estratégia de retenção e transferência de riscos dos clientes visando a estruturação adequada de seus programas de seguros.

“É uma grande satisfação entrar numa empresa de alta performance que está promovendo inúmeras ações disruptivas no mercado de seguros, com o propósito de ampliar a qualidade de entrega e oferta de soluções customizadas que possam agregar ao negócio dos seus clientes”, afirma o executivo.

Marcelo tem 35 anos de experiência no setor de Seguros e Resseguros, incluindo posições de liderança técnica e comercial em Ramos Elementares, como Garantia, Crédito, D&O, Transportes, Patrimonial, RC, dentre outros; e com especialização em setores como Infraestrutura, Energia, PE/Instituições Financeiras e Agribusiness.

“A Alper é uma companhia que está na vanguarda da tecnologia e estou muito feliz em poder contribuir com a minha experiência para a continuidade desse sucesso”, conclui.

O executivo é economista pela FAAP com diversos cursos e treinamentos realizados no exterior. É membro da ANSP e do IBGC, e Conselheiro Curador da Fundação Visconde Porto Seguro.

N.F.

Revista Apólice