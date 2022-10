Allianz Trade promove treinamento focado em seguro de crédito

A Allianz Trade promoveu ontem a primeira edição avançada de treinamento exclusivo para corretores, chamado de Allianz Trade Academy – Nível 2. Disponibilizado de forma totalmente gratuita e presencial, o treinamento visa aprofundar o conhecimento dos corretores que atuam no mercado B2B, dando as ferramentas necessárias para expandirem seus conhecimentos no setor de seguro de crédito e avançarem em sua carteira de clientes.

Durante o evento, Daniel Lujan, superintendente Comercial da empresa, abordou assuntos sobre subscrição comercial, apresentações de perfil e características de empresas que podem contar com a solução para a gestão financeira e comercial. Foram discutidos ainda o método de precificação e os principais elementos que influenciam o processo de cotação. O treinamento contou ainda com a participação do superintendente de Risco, Rafael Guarento, que explicou como é feita a análise de risco de crédito de uma empresa, como a seguradora analisa e quais elementos contribuem para uma classificação de risco.

Esta foi a primeira edição do curso em nível avançado e contou com 20 corretores parceiros. As turmas de nível básico, no entanto, já registraram mais de mil inscritos no total. A Allianz Trade prevê a abertura de novas turmas ao longo de 2023.

