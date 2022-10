Allianz apresenta campanha global de Seguros no Brasil

A Allianz Seguros apresentou sua mais nova campanha global. O filme estreia o novo conceito ‘Você pronto para viver o melhor’, e foi localizado para o Brasil pela iD\TBWA, junto a uma série de outras ações criativas, de conteúdo e mídia.

A campanha nacional conta com filme de 30 segundos para TV e spots de rádio inspirados em histórias de clientes da companhia, além de mídia digital, Out Of Home e posts em redes sociais, trazendo ainda um time de influenciadores com nomes como Ana Marcela Cunha e Bruno Fratus, atletas e medalhistas olímpicos patrocinados pelo Grupo Allianz.

A campanha reforça a importância dos seguros na vida dos clientes, mostrando que quem está seguro está mais tranquilo para viver com menos preocupações e pronto para aproveitar o melhor da vida. Outro ponto importante reforçado pela campanha é a parceria com os corretores, pois todos os filmes e spots da campanha são narrados por eles. “Trouxemos a voz do profissional que está no dia a dia, no contato direto com o cliente, para mostrar essa proximidade e segurança que existe nessa relação. Ninguém tem mais propriedade para falar sobre a tranquilidade dos clientes Allianz do que os próprios corretores” afirma Sthefan Ko, ECD da iD\TBWA.

“Para a iD\TBWA, essa nova parceria com Allianz é a materialização do nosso propósito: aplicar dados e criatividade para fortalecer marcas e criar plataformas de crescimento para os nossos clientes, usando o mix de canais mais adequado, agregando inovação, diferenciação e maior efetividade. Essa campanha é o início de um novo momento para a seguradora e temos muito orgulho em fazer parte dele”, comenta Camila Costa, CEO da iD\TBWA.

Neste contexto, a iD\TBWA passa a desenvolver estratégias, criar campanhas e ações ao longo do ano que se desdobram em diferentes canais On e Off, além da frente de mídia de performance (geração de leads) e campanhas relacionamento/incentivo com os corretores de seguros.

“A companhia passou por uma transformação nos últimos anos, o que resultou na oferta de produtos ainda mais simplificadas e acessíveis ao corretor e cliente. Mais do que aproximar a marca das pessoas, buscamos evidenciar que os brasileiros podem contar com os produtos da empresa para aproveitar os seus melhores momentos da vida”, explica Luiz Cartolano, diretor executivo de Marketing e Transformação da Allianz Seguros. “Todo o conceito criativo da campanha busca desmistificar o fato de que os consumidores só adquirem um seguro pensando no imprevisto. O fato é que, uma vez que você conta com um seguro, consegue usufruir de cada experiência em sua potência máxima, tal como os atletas olímpicos”, complementa.

O filme da campanha está disponível neste link.

