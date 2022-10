Akad passa a vender seguro de RC Profissional pelo celular

A Akad Seguros passará a vender seguros de Responsabilidade Civil Profissional diretamente por um aplicativo de celular. A cobertura já está disponível para médicos, dentistas, advogados e contadores, que poderão fazer a jornada de cotação, contratação e emissão de apólices pela ferramenta em menos de cinco minutos.

A novidade é resultado de uma parceria da Akad com a Madalozzo Seguros, uma das mais tradicionais corretoras do Brasil, fundada em 1932. Para colocar a solução em funcionamento, ambas as empresas trabalharam durante dois meses na integração do sistema de cotação e geração de apólices da Akad com o aplicativo mobile da Madalozzo, o Madaseg.

De acordo com o executivo de vendas da Akad, Alexsandro Queiroz, a empresa já tinha configurado sua API para oferecer o seguro de RC Profissional pelo site da corretora, mas queria dar um passo adiante para otimizar a jornada: “90% das pessoas já fizeram alguma compra pelo celular. Além disso, o aplicativo traz mais segurança e confiança para os usuários”. Segundo o executivo, a ideia de oferecer o produto dentro de um app vinha muitas vezes dos próprios corretores, interessados em dar mais autonomia ao cliente final no processo de contratação do seguro.

Madaseg

O aplicativo Madaseg foi desenvolvido em fevereiro de 2022 pela Madatech, uma insurtech criada pela Madalozzo no ano passado para desenvolver tecnologias capazes de modernizar os processos das corretoras. Pelo app, o futuro segurado encontra um marketplace para solicitar a contratação de um seguro e gerenciar todos os seus seguros já contratados.

Na avaliação do diretor de produtos Lucas Madalozzo, a inclusão do seguro de Responsabilidade Civil Profissional em uma interface mobile marca um grande avanço na trajetória de digitalização do mercado. Isso porque, segundo ele, esse tipo de seguro apresenta peculiaridades especialmente desafiadoras: depende de um questionário longo para avaliação dos riscos, é repleto de termos técnicos e ainda está pouco difundido entre os corretores.

Para sanear esses obstáculos, a versão mobile do RC Profissional foi inteiramente desenvolvida com um manual do segurado, onde os termos mais técnicos são traduzidos em uma linguagem mais fácil e acessível. “Queremos que o cliente final entenda exatamente o que está contratando”, destaca Madalozzo.

Pouco mais de seis meses após o lançamento, o Madaseg já reúne quase cinco mil usuários ativos, marca que a Madalozzo celebra, mas que ainda considera distante do potencial do setor. “O momento é de conscientizar o mercado de que podemos vender seguro de forma digital e simplificada”, diz o diretor. Até o final do ano, a corretora projeta que pelo menos 10% de base de clientes já tenha baixado o app para fazer uma cotação: “é um processo de quebra de paradigmas culturais para que o segurado finalmente passe a ter mais controle para agir sozinho”.

N.F.

Revista Apólice