Affinity Seguro Viagem oferece descontos de até 52%

A Black Friday começou mais cedo na Affinity Seguro Viagem. Até o próximo dia 30 de novembro, será possível adquirir planos com descontos superiores a 50%. Além das ofertas, a empresa apresentou uma série de lançamentos a seus parceiros e clientes.

“Nossa empresa tem apenas oito anos de vida, mas já briga de igual para igual com outros players que estão há anos no mercado. E as estratégias que usamos ao longo de nossa história, como lançamentos e ofertas, nos levam cada vez mais longe”, afirma Marilberto França, CEO da companhia.

Entre os destaques, o plano Affinity 110, que cobre Despesas Médicas e Hospitalares (DMH) até US$ 110 mil e que poderá ser contratado com preços até 52% mais baixos. Os planos para estudantes de 330k, 150k e 60k também foram contemplados na ação, com valores reduzidos em até 45%.

No que diz respeito aos lançamentos, a empresa aposta no Affinity 60, plano com cobertura de Despesas Médicas e Hospitalares (DMH) até US$ 60 mil e tarifas a partir de US$ 32 (cinco dias). Outra novidade é que a partir de 10 de outubro começará a ser comercializado o Upgrade de Covid com cobertura de até US$ 50 mil para Despesas Médicas e Hospitalares (DMH) em virtude do coronavírus.

Confira abaixo mais detalhes da campanha.

Descontos

– Plano Affinity 110 (até 52% off)

– Planos de Estudantes (até 45% off)

– Planos Affinity Europa 40k e 55k (até 40% off)

– Plano Affinity 15 com destino à América Latina (38% off)

– Upgrade Covid-19 (30% off)

Lançamentos

– Affinity 60: Plano com cobertura de Despesas Médicas e Hospitalares (DMH) até US$ 60 mil e tarifas a partir de US$ 32 (cinco dias);

– Planos com cobertura de Covid-19 já incluída: Affinity 110 + Silver 10 / Affinity 60 + Silver 10;

– Upgrade Covid 50k: A partir de 10 de outubro começa a ser comercializado o upgrade com cobertura de até US$ 50 mil para Despesas Médicas e Hospitalares (DMH) em virtude da Covid-19.

N.F.

Revista Apólice