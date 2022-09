Zurich anuncia novo superintendente na área de previdência privada

A seguradora Zurich conta com novo executivo em sua área de previdência privada. Trata-se de Rafael Guilhon, que chega à companhia como Superintendente de Negócios em Previdência.

Formado em economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), em sua carreira Rafael atuou em duas seguradoras: Icatu e Zurich. Na primeira, ingressou em 2007, permanecendo até 2012 numa função técnica no time de Produtos. Em 2013, entrou na Zurich com o desafio de lançar a empresa de capitalização do Grupo, sendo responsável pela carteira da modalidade de incentivo, entre outros projetos. No final de 2014 retornou à Icatu, desta vez como gerente comercial de parcerias, respondendo pela distribuição de três linhas de negócio da empresa: vida, previdência e capitalização.

De volta à Zurich neste 2º semestre de 2022, tem como missão alavancar o negócio de previdência da seguradora, avaliar a grade e estratégia de fundos e fortalecer as relações comerciais já existentes com foco no longo prazo. Também atuará na prospecção de novas parcerias, além de estudar possíveis oportunidades em parceiros e canais já desenvolvidos pela companhia, que atualmente soma mais de R$ 2,8 bilhões em ativos sob gestão em previdência privada.

N.F.

