Wiz Corporate inaugura escritório em BH e fortalece atuação em Minas Gerais

A Wiz Corporate, unidade de negócio Wiz voltada para a distribuição de seguros e produtos financeiros ao mercado B2B, inaugurou um escritório em Belo Horizonte, Minas Gerais. O diretor responsável é Andrey Ferreira, executivo com mais de 15 anos de experiência na indústria de seguros, com atuação destacada em grandes empresas do setor, com passagens anteriores pela Aon, Marsh e Zurich.

A companhia afirma que a presença física de lideranças da Unidade de Negócio em Minas Gerais proporcionará uma análise mais detalhada do perfil dos clientes, além de maior retaguarda tecnológica aos segurados. “É uma grande satisfação assumir a direção do novo escritório da empresa em Belo Horizonte. O nosso objetivo é oferecer um atendimento ainda mais completo e personalizado, com todo o aparato tecnológico que já é característica do conglomerado Wiz”, diz o diretor.

Atuário de formação, o executivo possui know-how na implantação e gestão de programas de seguros, especialmente em grandes riscos, conciliando o entendimento técnico à negociação comercial. Com sólida vivência na prospecção de novos negócios e atendimento de contas estratégicas, Andrey afirma que a abertura do escritório na capital mineira reflete o novo momento da companhia e reforça a atuação no estado. “A nossa meta é expandir a operação em Minas Gerais, região super relevante no cenário nacional e com oportunidades extraordinárias”.

A Wiz Corporate registrou Receita Bruta de R$ 13,1 milhões no segundo trimestre de 2022, montante 25% superior ao alcançado no mesmo período do ano passado. Ao longo dos seis primeiros meses, a soma foi de R$ 23,7 milhões, o equivalente a 17,2% superior ao mesmo período de 2021.

O conglomerado Wiz, por sua vez, totalizou Receita Bruta de R$ 266,9 milhões no segundo trimestre desse ano. O valor é 9% maior ao registrado no mesmo período do ano passado. Nos seis primeiros meses, o montante superou R$ 500,1 bilhões. Resultado 1,1% maior do que o registrado no primeiro semestre de 2021.

N.F.

Revista Apólice