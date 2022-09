Você Clube e Unihosp fecham parceria para distribuir planos de saúde populares

A Você Clube, administradora de benefícios especializada na negociação, comercialização e administração de serviços coletivos para categorias profissionais e empresas, anunciou parceria com a Unihosp para comercialização de planos de saúde populares. A administradora atuará na venda de produtos coletivos por adesão da operadora.

Os produtos coletivos por adesão da Unihosp oferecem cobertura nos municípios paulistas de Guarulhos, São Bernardo do Campo, Suzano, Mauá, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo. Também dispõe de ampla rede credenciada de clínicas, laboratórios, hospitais e centros médicos. Os preços, serviços e período de carência podem variar de acordo com a categoria do produto contratado.

De acordo com Carlos Nardone, diretor da Você Clube, essa parceria reforça o compromisso da administradora em ampliar a oferta de produtos e serviços e atender consumidores em todas as faixas sociais. “Esse acordo com a Unihosp revela que temos um portfólio bem amplo para nossos clientes. Os planos disponíveis vão aumentar o acesso de uma população que carece de atendimento médico e com preços mais acessíveis”, diz.

N.F.

