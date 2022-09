Veja como funciona o seguro para carros elétricos e híbridos

O Brasil já possui mais de 100 mil veículos eletrificados em circulação, segundo dados da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico). Este número deverá subir para 5,5 milhões de carros até 2035, é o que aponta um estudo recente contratado pela General Motors. Atenta a esta tendência, a Youse já incluiu veículos híbridos e elétricos em suas coberturas de Seguro Auto.

A cobertura para carros elétricos e híbridos da insurtech não faz quaisquer distinções entre estes modelos e veículos a combustão. A empresa explica que em suas coberturas para eletrificados não há nenhuma cobrança a mais pelo simples fato de determinado veículo ser elétrico. Nicolas Rodrigues, gerente de Produto da companhia, explica como funciona este tipo de contratação na seguradora digital.

“A entrada de carros eletrificados no mercado brasileiro já está em curso, mas ainda é uma novidade. Nós decidimos não fazer restrições a esses modelos, a única coisa que existe são limites de valor máximo aceito, mas esta é uma regra geral e não se difere pelo tipo de veículo, seja híbrido, elétrico ou a combustão. Dependendo do modelo, ele pode não ser aceito apenas por conta disso”, afirma.

“O Seguro Auto da Youse possui inúmeras possibilidades de personalização e essa é uma vantagem também para os modelos eletrificados. Além de tudo poder ser feito pelo aplicativo, o cliente pode escolher as coberturas e assistências que mais fazem sentido naquele momento. Esta personalização da apólice também pode ser alterada, ativando ou pausando novos serviços. Já o valor do seguro pode variar de acordo com o modelo do veículo, perfil do contratante e assistências e coberturas contratadas”, completa Rodrigues.

Com cada vez mais modelos disponíveis, o mercado brasileiro tem apresentado também versões mais baratas de carros elétricos em relação aos primeiros que chegaram ao Brasil. Baseado em valores atualizados de agosto de 2022, os três carros eletrificados mais baratos do país são: 1) Caoa Chery Icar – R$ 144.990,00; 2) Renault Kwid E-Tech – R$ 146.990,00; 3) JAC E-JS1 — R$ 159.990,00.

As montadoras e marcas têm anunciado a instalação de novos postos de recarga por todo o país, buscando viabilizar viagens intermunicipais e interestaduais. A adaptação para substituir a combustão vai além dos setores já citados e do próprio mercado de seguros, e tende a impactar indústrias como de energia, abastecimento e até construção civil.

N.F.

Revista Apólice