Unimed Londrina melhora segregação de resíduos através de treinamentos

Desde o final de 2021, a Unimed Londrina está realizando ações internas para reduzir a produção de resíduos e orientar os colaboradores a fazerem o descarte adequado. Os resultados desta iniciativa são mensurados com a realização de relatórios semestrais.

O último relatório comparou a situação encontrada em junho de 2022 com os dados de dezembro de 2021, época em que foi realizado o primeiro levantamento. Os resultados apontaram que houve redução na produção de todos os tipos de resíduos da cooperativa. Em dezembro de 2021, a cooperativa gerou 6,93 toneladas de resíduos e em julho deste ano 5,62 toneladas, portanto 1,3 toneladas a menos. Além disso, foi o relatório registrou melhoria na separação dos resíduos, este é um fator importante porque destina menor volume de resíduos para os aterros sanitários e amplia a reciclagem dos materiais.

Os resíduos orgânicos reduziram de 1,684t para 1,111t. Os resíduos recicláveis reduziram de 1,974t para 1,307t e os resíduos de saúde tiveram redução de 3,2781t para 3,2072t no período. Com a reciclagem realizada no período, a Singular deixou de emitir 4.253,39 kg de CO2, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Se essa quantidade fosse liberada pela cooperativa na atmosfera, seria necessário plantar 25 árvores para fazer a neutralização.

“Após realizarmos os treinamentos e demais ações e ainda contar com o apoio do Comitê de Resíduos Sólidos e de Saúde – Coress, constatamos que a conscientização correta já está acontecendo entre os nossos colaboradores”, valoriza Fabianne Piojetti, gerente de Sustentabilidade da Unimed Londrina.

Aliny Marendaz, integrante do Coress, comemora o resultado, e lembra que algumas melhorias precisam ser observadas para manter a cooperativa otimizando o processo. “Com os relatórios, identificamos que é possível melhorar ainda mais estes números, vamos continuar nosso trabalho neste sentido”, conclui.

