Tokio Marine promove campanha de vendas “A Vida é o que Importa”

A Tokio Marine promove, até 30 de novembro, mais uma edição da campanha “A Vida é o que Importa”, uma ação comercial que visa incentivar a venda do seguro de vida e ainda contribuir para que o corretor ganhe uma comissão extra.

A iniciativa contempla os produtos: Vida Individual, Simples Vida Empresa, Vida em Grupo, Vida PME, Acidentes Pessoais (AP) Individual (Digital) e AP Estagiário (Digital). Para participar, o corretor deverá apresentar uma produção 10% maior do que a registrada no mesmo período do ano anterior e produção mínima de R$ 10 mil no período da campanha. Ao final da ação, os corretores participantes receberão um percentual de comissão adicional que será aplicado conforme a tabela abaixo:

“Essa é mais uma oportunidade para conscientizar o corretor da importância do seguro de vida e contribuir para que eles possam alavancar as vendas e, consequentemente, aumentar seus ganhos. Nesta campanha não há ranking, ou seja, todos podem conquistar suas premiações”, afirma Marcos Kobayashi, diretor Comercial Nacional Vida da Tokio Marine. Além dessa ação, em 2022, a seguradora já promoveu três edições da campanha “Green Vida”, maior movimento de conscientização sobre a importância do seguro de vida do país.

A carteira de pessoas da companhia registrou bom desempenho no 1º semestre de 2022, sendo o grande destaque o Vida Individual, que registrou aumento expressivo de 30,2% em Prêmios Emitidos. No ramo de Pessoas Coletivo Total, o crescimento foi de 12,2% no mesmo período. “Campanhas de vendas como esta exercem um papel importante para os bons resultados da carteira de pessoas e nossos parceiros de negócios, juntamente com as assessorias e todo o nosso time comercial, são fundamentais para o sucesso dessas ações” finaliza o executivo.

N.F.

