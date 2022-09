SUTHUB é selecionada em programa de aceleração de banco português

Seguindo com o projeto de internacionalização, a SUTHUB é uma das 60 empresas selecionadas do programa de aceleração Banco Montepio Acredita Portugal, iniciativa criada em parceria pela Associação Acredita Portugal e pelo Banco Montepio para conectar startups ao ecossistema empreendedor e de inovação português.

Esta é a 12ª edição do programa, que contou com 3.257 inscrições. A insurtech foi uma das 10 selecionadas da categoria ”IT Solutions” pelo trabalho e atuação inovadora na área de tecnologia da informação. O programa obteve inscrições de 27 países de todos os continentes, como Brasil, Portugal, Angola e outros de língua portuguesa, além de Estados Unidos, Venezuela, Índia, Austrália, Espanha, Inglaterra, Holanda, Alemanha, entre outros.

“É uma honra e um importante reconhecimento de nosso trabalho ser uma das 60 startups participantes do prêmio, que vai nos abrir portas para crescermos ainda mais em solo europeu. Seguimos com nosso projeto de internacionalização para levar a tecnologia desenvolvida no Brasil para outras nações. A nossa ideia é aproveitar essas recomendações para expandir, inicialmente, com nossos clientes multinacionais”, afirma Marcos Watanabe, CTO da SUTHUB.

Como próxima etapa, as startups selecionadas seguem com a fase de conexão com mentores, investidores e outros atores do ecossistema, que vão ajudar a impulsionar o desenvolvimento, a partir de 29 de setembro. A revelação dos vencedores de cada uma das seis categorias, entre elas, a ”IT Solutions”, além da entrega de prêmios acontece no dia 19 de novembro.

Projeto de internacionalização

A SUTHUB estará no WebSummit 2022, a exemplo do ano passado, com o Ciclo de Imersão do StartOut e Apex Brasil em Lisboa. Em 2022, segue novamente com o programa, destinado às startups já estabelecidas e com faturamento, com capacidade de se expandir internacionalmente, agora pelo Chile. O projeto é considerado um marco para evolução e expansão da startup na América Latina. Além disso, a empresa ingressou no The Fintech House, hub com sede em Portugal que promove uma rede de conexão entre empresas de tecnologia do setor financeiro.

N.F.

Revista Apólice