SulAmérica realiza encontro comercial em Recife

No início desta semana, a SulAmérica realizou um encontro com corretores e corretoras de seguros, área de prestadores e clientes em Recife (PE). Com mais de 300 pessoas reunidas, o café da manhã foi seguido por um bate-papo conduzido pela diretoria comercial e o time regional de negócios da companhia, que reforçou o posicionamento frente aos novos desafios do mercado de seguros na região.

Além de fortalecer o relacionamento, o encontro presencial teve como foco destacar produtos e serviços de Saúde e Odonto da seguradora, e atributos importantes que compõem suas características, como qualidade da rede credenciada, facilidade na contratação, agilidade na emissão digital e compromisso com o desenvolvimento e melhoria constante dos modelos de atendimento ao beneficiário(a).

Na ocasião, Juliana Caligiuri, vice-presidente de Saúde, Odonto e Comercial da SulAmérica; Luciano Lima, diretor comercial; Dra. Tereza Veloso, diretora técnica médica e de relacionamento com prestadores; e Sérgio Lima, superintendente comercial regional Norte e Nordeste, também aproveitaram para apresentar a necessidade de se manterem as características da oferta de produtos e serviços, em especial oftalmológicos e de otorrinolaringologia na região, frente a pressão do aumento de custos.

“Há mais de 126 anos, trabalhamos lado a lado com nossos prestadores e prestadoras de serviço para oferecer assistência médica e odontológica de qualidade. Sempre tivemos uma ótima relação com a rede credenciada, balizada em respeito e ética. Assim como mantemos um contato próximo com nossos parceiros e parceiras assistenciais, acompanhamos também as constantes mudanças do mercado, inovando e criando novos modelos que permitam ampliar a oferta de serviços com qualidade e olhando para o equilíbrio das suas carteiras”, explica Luciano.

Com a presença de Carlos Valle, presidente do Sincor-PE; e Cláudia Cândido, diretora da Fenacor-PE, o bate-papo reforçou ainda a parceria dos corretores e corretoras, elemento fundamental na conexão da SulAmérica com os clientes e beneficiários(as). “Nossos corretores e corretoras são verdadeiros parceiros e parceiras de negócios, nos conhecem e sabem como trabalhamos para apoiar nossos clientes a partir de um entendimento correto das movimentações de mercado. Mudanças sempre acontecem em todos os negócios e todos os ajustes são incansavelmente discutidos e estudados antes de serem executados”, reforça Sérgio.

