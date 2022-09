SulAmérica realiza café da manhã com corretores pelo Nordeste

Nos últimos dias, a SulAmérica organizou três diferentes encontros com corretores e corretoras pelo Nordeste. Com um café da manhã seguido por um bate-papo, a companhia reuniu executivos comerciais e representantes da seguradora para uma conversa com os parceiros e parceiras em Teresina (PI), Fortaleza (CE) e São Luís (MA), sobre o papel do corretor de seguros como elo de acesso à Saúde Integral para as famílias brasileiras.

Marcelo Mascaretti, diretor comercial de Vida, Previdência e Investimentos da empresa, esteve presente nos eventos realizados em Fortaleza, no dia 28/09, e ontem (29/09), em São Luís, ao lado de Raphael Cunha, superintendente regional comercial Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os bate-papos tiverem como foco reforçar a importância das pessoas terem planejamento sucessório, bem como ter garantias de proteção. Em Teresina, encontro realizado na semana passada, em 21/09, sob o comando de Cunha e Giselly Andrade, gerente regional, o café da manhã também evidenciou o modelo de capacitação e investimento da companhia nos corretores, contribuindo para a sua geração de novos negócios.

Um dos destaques trazidos nos três eventos foi o Contrata Fácil, ferramenta que otimiza o processo de venda dos corretores no segmento de seguro de vida. Por meio da ferramenta, os parceiros conseguem gerar links de e-commerce para que os clientes finalizem a contratação de forma 100% digital, com facilidade e segurança.

Além do Contrata Fácil, a seguradora conta ainda com a ferramenta IndicaSAS, projeto inédito em parceria com a Órama Investimentos, que oferece aos corretores e corretoras o acesso a um robusto programa de capacitação e incentivos. A participação do corretor como consultor IndicaSAS permite ter uma visão 360º do beneficiário, e isso é parte essencial para contribuir também com a saúde financeira dele. O corretor não se torna um consultor financeiro, mas começa a colocar em seu discurso a importância de ter investimentos, recomendando a assessoria da Órama e da SulAmérica.

“Esses recorrentes bate-papos regionalizados são uma oportunidade de reforçarmos a importância da adaptação às novas demandas e tendências, já que o mercado está em constante mudança”, comenta Cunha. Os encontros fazem parte de uma agenda que percorre o Brasil com o objetivo de apresentar os principais diferenciais de produtos e serviços da SulAmérica. Nos últimos meses foram realizados cafés da manhã com corretores e corretoras também em Pernambuco (RE), Salvador (BA) e Brasília (DF).

