SulAmérica lança novo Chat Odonto

A SulAmérica está lançando mais uma opção para os beneficiários(as) de seus planos odontológicos: o Chat Odonto, uma nova funcionalidade que tem como objetivo facilitar ainda mais a busca por informações sobre o plano, consulta a procedimentos e acesso a rede referenciada.

A nova ferramenta pode ser acessada 24h por dia, todos os dias da semana, através do aplicativo “SulAmérica Odonto” e também pela área logada do segurado(a) do Portal da seguradora. O serviço oferecido pelo Chat Odonto também conta com a opção de interação com um especialista de segunda à sexta, das 8h às 20h.

O novo canal de atendimento está disponível para todos os(as) clientes dos planos odontológicos da SulAmérica e já realizou mais de 30 mil atendimentos, sendo 83% pelo atendimento digital-chatbot e 17% pelo atendimento humano.

A iniciativa é fruto de um trabalho colaborativo de diversas áreas, sendo mais uma entrega plenamente alinhada à estratégia de centralidade no cliente, com forte atuação dos times de experiência do cliente, tecnologia e estratégia de relacionamento Odonto da SulAmérica.

“Estamos comprometidos(as) em proporcionar as melhores experiências aos nossos(as) clientes, com jornadas fluidas e soluções cada vez mais potencializadas pela adoção de novas tecnologias. Vamos acelerar as nossas entregas em canais digitais para aumentar a resolutividade e endereçar novos serviços aos nossos(as) clientes. Em Odonto, são mais de 2 milhões de beneficiários(as) que terão acesso a diversas funcionalidades com o novo chat e demais serviços em nossos canais de atendimento”, comenta Alessandro Cogliatti, diretor de Experiência do Cliente da SulAmérica.

N.F.

Revista Apólice