SulAmérica lança fundo de previdência em parceria com a XP Seguros

A SulAmérica Investimentos, asset com mais de 25 anos de história e R$ 52 bilhões sob gestão, lançou seu mais novo fundo de previdência em parceria com a XP Seguros. O SulAmérica Excellence Prev XP Seg FIC FI RF Crédito Privado replica a estratégia do Excellence, produto que já tem 20 anos de histórico na categoria de fundo aberto, agora na versão previdenciária.

O produto busca superar o CDI no longo prazo através de investimentos em títulos privados como debêntures, letras financeiras e FIDCs de baixo risco de crédito. Com taxa de administração de 0,80% ao ano, o Excellence Prev XP tem liquidez em D+1, com classificação de risco médio e é destinado a investidores em geral.

“Este produto é uma opção interessante na parcela de previdência voltada para crédito privado e conta com todo o expertise da nossa área de Crédito”, afirma Marcelo Mello, VP de Investimentos, Vida e Previdência da SulAmérica. O time de Crédito Privado e Imobiliários da asset gere mais de R$ 13 bilhões somente nesta classe e trouxe, nos últimos anos, profissionais de grande experiência para compor a equipe.

“A SulAmérica Investimentos possui uma equipe dedicada apenas para os fundos de crédito, com mais 15 anos de experiência em média no mercado de crédito privado. Alinhado ao nosso propósito de entregar produtos de alta qualidade, em que todos os nossos processos de seleção e monitoramento de crédito são bem estruturados e combinam critérios fundamentalistas com uma integração ESG”, ressalta Daniela Gamboa, head de Crédito Privado e Imobiliários da empresa.

Revista Apólice