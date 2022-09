SulAmérica lança fundo de previdência com títulos alocados no Brasil e no exterior

A SulAmérica está lançando seu primeiro fundo de previdência que aloca valores em títulos públicos e privados no Brasil e no exterior: o SulAmérica Prev Inter Trafalgar FIC RF CP. O produto é indicado para investidores que buscam ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI no período de um ano.

Com taxa mínima de administração de 1% e máxima de 1,5%, o SulAmérica Prev Inter Trafalgar FIC RF CP tem contribuição mensal mínima de R$ 500 e portabilidade e/ou aporte de R$ 5.000. A taxa de performance corresponde a 20% do valor do rendimento que excede a 100% do CDI.

“Este lançamento vem em um momento importante de valorização da previdência e dos investimentos de longo prazo. O fundo Inter é o primeiro com esse perfil no nosso portfólio, de previdência com alocação no exterior, e estamos muito empolgados com a possibilidade de diversificar a carteira dos nossos clientes e oferecer um produto que dialoga com o conceito de Saúde Integral, por meio da saúde financeira”, afirma Marcelo Mello, vice-presidente de Investimentos, Vida e Previdência da seguradora.

N.F.

Revista Apólice