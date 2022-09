Site da Susep migra para o portal gov.br

A partir do dia 8 de setembro, o site da Susep (Superintendência de Seguros Privados) passa a integrar o portal gov.br e as informações sobre a autarquia e os dados do mercado de seguros passam a ser encontradas em gov.br/susep.

O gov.br é um projeto de unificação dos canais digitais do governo federal, reunindo, em um só lugar, serviços para o cidadão e informações sobre a atuação de todas as áreas do governo. Integrados, os sites do Governo tornam o portal gov.br a entrada única para as páginas institucionais da administração federal, oferecendo ao cidadão um canal direto e rápido de relacionamento com os órgãos federais.

Com a migração, o site da entidade ganha modernidade e facilidade de navegação, seguindo a mesma identidade visual das demais páginas de órgãos do governo, trazendo representatividade e identificação à Susep como órgão público federal.

O gov.br é, acima de tudo, um projeto sobre como a relação do cidadão com o Estado deve ser: simples e focada nas necessidades do usuário de serviços públicos.

N.F.

Revista Apólice